Rubinho admite erro no GP da Bélgica Desta vez não houve jogo de equipe na Ferrari, como nas provas da Áustria, Nurburgring (GP da Europa) e Hungria. Jean Todt, diretor-esportivo, não ordenou que Michael Schumacher invertesse a posição com Rubens Barrichello para que o brasileiro vencesse o GP da Bélgica da Fórmula 1. "Em nenhum momento pensei em pedir que Michael me desse passagem. Ele dominou todo o fim de semana, a começar pela pole de ontem, e mereceu essa vitória", afirmou Rubinho, que chegou em segundo lugar e manteve a vice-liderança do Mundial de pilotos. O piloto brasileiro explicou a principal razão por não ter mantido dessa vez o mesmo ritmo forte de outras etapas do campeonato. "Errei na escolha dos pneus. Depois de três ou quatro voltas, compreendi que não manteria o ritmo do Michael", admitiu. Rubinho, ao que tudo indica, optou pelos pneus duros da Bridgestone, enquanto Schumacher e todos os demais pilotos que competem com os pneus japoneses ficaram com os moles. "Tive bolhas nos pneus dianteiros que limitaram meu desempenho", contou o brasileiro. Sua Ferrari também não esteve muito bem acertada até no warm up, treino de aquecimento realizado no domingo pela manhã. Ele e seu engenheiro, Gabriele delle Colli, melhoraram depois o acerto para as 44 voltas da prova. A boa largada facilitou bastante a corrida de Rubinho, pois ele ganhou logo de cara a segunda posição de Kimi Raikkonen, da McLaren. "Quando ele tentou fechar a porta, na primeira curva (La Source), eu já estava ao seu lado e ele teve de tirar o pé porque viu que não tinha como defender-se", revelou. Durante a prova, Rubinho disse ter enfrentado dois momentos de tensão. "Quando estourou o motor dos carros de Felipe Massa e Olivier Panis. Não se trata apenas de tentar ver alguma coisa, mas de não passar sobre o óleo na pista." Agora, Rubinho está 7 pontos na frente de Juan Pablo Montoya, da Williams, no segundo lugar do campeonato: tem 51 contra 44 do colombiano. Quebra - Felipe Massa, da Sauber, disputou uma boa corrida neste domingo no circuito Spa-Francorchamps, apesar de ter abandonado, na 37ª volta, com o motor Ferrari estourado, pela primeira vez no ano. "Foi uma pena termos largado tão lá atrás (17º no grid)", lamentou o brasileiro. "Se tivesse usado o ajuste do carro na classificação como hoje, a história seria outra." Massa ultrapassou o seu companheiro de equipe, Nick Heidfeld, depois de ser bem mais rápido na desafiante Eau Rouge, na quinta volta. Ele também passou o escocês Alan McNish, quando deixava os boxes, na 30ª passagem. O máximo que conseguiria, contudo, seria o oitavo lugar na prova, se ultrapassasse Jacques Villeneuve, da BAR, como parecia possível.