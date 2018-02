Rubinho afirma que faltou pouco Um pequeno descuido de Rubens Barrichello e Michael Schumacher venceu mais uma. Na relargada do GP dos Estados Unidos, ainda na quinta volta, depois da saída do safety car, Rubinho não tinha os pneus tão aquecidos como seu companheiro de Ferrari. Resultado: o astuto alemão aproveitou-se, o ultrapassou e ganhou neste domingo a corrida de Indianápolis, a nona da temporada. "Estou com um gosto amargo na boca, mais que no Canadá. Nunca estive tão perto de vencer este ano", disse Rubinho, segundo colocado. O japonês Takuma Sato, da BAR, deu mais um show de garra e completou o pódio da mais conturbada prova do campeonato até agora. O piloto mais veloz e regular do fim de semana não terminou em primeiro. Quando compreendeu que não daria para reassumir a liderança, em seguida a ser ultrapassado, mudou a estratégia possivelmente de três para dois pit stops, a fim de surpreender Schumacher. "Faltou pouco, mas vamos chegar lá", disse Rubinho, sem esconder a frustração. Na 51ª volta, fez sua segunda e última parada e saiu dos boxes imediatamente atrás de Schumacher. Ainda tentou um ataque na volta seguinte, a primeira do pneu novo, já aquecido. "Tive de colocar a roda na grama, por dentro, na curva quatro, se não perderia o bico." Schumacher não o viu. "Ele só soube que tentei ganhar sua posição na entrevista coletiva. Minha saída era surpreendê-lo num ponto onde não esperava", explicou Rubinho. "A luta foi limpa e justa, nada a reclamar, a não ser do safety car que deixou a pista sem aviso algum, de repente as luzes desligaram." Esse foi o momento decisivo do GP dos Estados Unidos. Desde a largada a prova estava neutralizada com o safety car por causa de um acidente múltiplo. "É sabido que o Michael é um excelente preparador dos pneus nessas condições para quando a corrida é reiniciada", falou. "Ele pegou o vácuo do meu carro na saída da curva 12 (a que faz parte do circuito oval) e me ultrapassou." Mas as chances de Rubinho conquistar sua primeira vitória no ano não terminaram aí. Antes da sua segunda parada, se abrisse cerca de 25 segundos de vantagem, poderia retornar à pista na frente do adversário de novo. "Eu vinha virando 1min10s4 e passei sobre uma placa sobre o asfalto, essas de aviso dos 50 metros para o início da curva, e achei que tinha quebrado a suspensão." Nessa volta virou bem mais lento. "Depois dos pneus frios, na quinta volta, esse foi o segundo motivo que me impediu de vencer aqui." Ainda não havia acabado. Com os pneus novos, e por ter saído dos boxes imediatamente atrás de Schumacher, ainda dava. "Logo em seguida a eu quase passá-lo, por eu ter forçado muito os pneus novos, meu ritmo começou a piorar e cruzei em segundo." Seu desempenho nas etapas de Montreal e neste domingo, em Indianápolis, levaram Rubinho a afirmar. "Acho que daqui para a frente vai ser sempre assim." Referia-se a disputar a vitória com Schumacher, já que a Ferrari ainda não tem concorrentes capazes de afrontá-la. Milhões de fãs da Fórmula 1 torcem para que seja mesmo assim na segunda metade do Mundial, que começa já dia 4, em Magny-Cours, na França. Já que BAR, Williams, Renault e McLaren ainda não podem vencer a Ferrari, que ao menos entre Rubinho e Schumacher possa haver competição, como neste domingo. A exemplo de 1995, a partir do momento em que passou a frear mais com o pé direito e menos com o esquerdo, como agora, sua performance cresceu bastante. Ross Brawn, diretor-técnico da Ferrari, cumpriu a promessa de não intervir na luta entre ambos. Os dois dedos, polegar e indicador, quase se enconstando, exibido por Rubinho no pódio, tem um significado: "Faltou bem pouco."