Rubinho ainda magoado com Schumacher Rubens Barrichello não consegue esquecer a ultrapassagem que levou de Michael Schumacher na última volta do GP de Mônaco. Nesta sexta-feira, o jornal italiano La Gazzetta dello Sport deu uma entrevista exclusiva em que o piloto brasileiro diz que não considera mais o alemão como seu companheiro de equipe, apesar de os dois estarem na Ferrari. Schumacher continua ignorando o assunto. Nesta sexta-feira, em Nurburgring, onde acontece o GP da Europa, o alemão disse que ligou para Rubinho para parabenizá-lo por seu aniversário, na segunda-feira, e que tudo já estaria resolvido. Jean Todt, diretor-geral da Ferrari, afirmou que a mágoa de Rubinho com Schumacher não vai afetar a equipe. ?Os dois vão estar motivados. E isso é bom?, revelou o dirigente.