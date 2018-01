Rubinho aposta em vitória em Barcelona O piloto Rubens Barrichello, que junto do alemão Michael Schumacher realiza testes no circuito de Mugello, disse estar confiante para o GP de Barcelona, a quinta etapa do Mundial de F-1, que será disputada no dia 8 de maio. ?A gente sempre foi bem em Barcelona. Nos testes de semanas atrás. O carro reagiu bem e estou convencido que podemos ganhar?, disse brasileiro, que vem fazendo uma campanha muito ruim. Foi segundo colocado na Austrália (na primeira etapa), ficou em 9º em Bahrein (3ª) e abandonou nas outras duas - Malásia e San Marino. "Não gosto de falar em azar, mas o que aconteceu no domingo (parou com problema elétrico) não posso dizer outra coisa?, disse o brasileiro. ?Já havia ocorrido algo semelhante na Malásia. Agora não me falta acontecer mais nada. Ou melhor, falta apenas ganhar um corrida?, brincou. O otimismo, segundo ele, se justifica porque a temporada está apenas começando e a Ferrari tem tudo para evoluir.