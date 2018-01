Rubinho assume a ponta em Monza Depois de cinco voltas, o piloto brasileiro Rubens Barrichello assumiu a liderança do GP da Itália - a 15ª etapa do Mundial de F-1. Rubinho largou em quarto, mas ganhou uma posição logo na primeira curva. Alguns minutos depois, ele passou Ralf Schumacher e Juan Pablo Montoya, que iam à frente. Logo em seguida, Ralf Schumacher abandonou a prova com problemas no motor. Em terceiro, Michael Schumacher foi para cima e conseguiu passar Montoya assumindo a segunda posição. O GP de Monza tem 53 voltas.