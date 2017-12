Rubinho assume liderança na 13ª volta Após uma largada surpreendente, o piloto brasileiro Rubens Barrichello ultrapassou seu companheiro de equipe, o alemão Michael Schumacher, assumiu a liderança do GP do Brasil, realizado neste domingo, no circuito de Interlagos. Rubinho largou em oitavo e logo em seguida assumiu a segunda posição. Diminuindo a distância entre a sua F2001 e a F2002 do alemão, o brasileiro garantiu a ponta da corrida após 13 voltas do Grande Prêmio Brasil. Felipe Massa, da Sauber, está em nono e Enrique Bernoldi, na 20ª posição.