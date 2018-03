Rubinho atola e pára treino em Silvestone O treino treino oficial para o GP de F-1 da Grã-Bretanha, que define a ordem de entrada na pista para o treino classificatório, que será disputado neste sábado, teve de ser interrompido por alguns minutos para que a Ferrari de Rubens Barrichello fosse retirada da pista. O piloto brasileiro errou na 15ª curva, saiu da pista e ficou atolado numa área de pedregulhos. Rubinho deve ser o primeiro a entrar na pista no classificatório, amanhã. Até esse momento, o melhor tempo é do alemão Michael Schumacher, com 1m19s474, à frente das duas Williams. Os treinos já foram reiniciados.