Rubinho bate forte em treino O piloto brasileiro Rubens Barrichello (Ferrari) bateu forte no treino oficial para o GP do Canadá, que será realizado amanhã, em Montreal. Quando faltavam 20 minutos para o final do treino, o brasileiro partia para sua segunda tentativa, mas bateu no muro ao tentar fazer a curva de acesso à reta dos boxes. O treino foi interrompido por quase cinco minutos. O piloto foi correndo para os boxes da Ferrari tentando terminar o treino com o carro reserva. Na sua primeira tentativa, Rubinho fez apenas o sexto tempo.