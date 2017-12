Rubinho bate recorde com nova Ferrari Com o novo carro da Ferrari, Rubens Barrichello bateu nesta segunda-feira o recorde do circuito de Mugello, na Itália. Em seu terceiro dia de testes com o modelo desenvolvido para a temporada 2004 da Fórmula 1, o piloto brasileiro cravou 1m18s704 e pulverizou a melhor marca da pista, que pertencia ao alemão Michael Schumacher - fez 1m20s943 em junho de 2002. Nesta segunda-feira, Rubinho deu 74 voltas com a nova Ferrari, completando quase mil quilômetros de treinos nos 3 dias em Mugello. A partir desta terça será a vez de Schumacher testar o modelo 2004 da equipe italiana, no circuito de Fiorano.