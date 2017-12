Rubinho: boas lembranças da Alemanha Rubens Barrichello já classificou-se, em Nurburgring, em terceiro (1999, com Stewart), quarto (em 1995, pela Jordan), e quinto (em 1996, de Jordan). "Como venci ano passado aqui na Alemanha, embora fosse em Hockenheim, preciso ganhar de novo domingo para completar o jogo de pistas alemãs", afirmou hoje. Luciano Burti, da Prost, desconhece o traçado de 4.556 metros. Apenas treinou com um carro de Fórmula 3. Já Enrique Bernoldi, da Arrows, chegou a liderar a prova de Fórmula 3000 do ano passado, enquanto Tarso Marques, da Minardi, estava revoltado hoje com a diferença entre o seu equipamento e o do companheiro, Fernando Alonso.