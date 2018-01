Rubinho com futuro ameaçado na Ferrari A direção da Ferrari anunciou nesta segunda-feira, na Itália, a extensão dos contratos de todas as suas estrelas até o fim de 2006, desfazendo assim os rumores de que Michael Schumacher abandonará as pistas se conquistar, este ano, seu sexto título mundial. Apenas um membro da atual "Família Ferrari", talvez por não ser considerado uma estrela pela equipe, não teve o compromisso estendido: Rubens Barrichello. "A questão (renovação de seu contrato) não se põe agora porque não há especulações de que irá se retirar da competição. Ele poderá ser, eventualmente, uma escolha para 2005, mas ainda estamos na metade de 2003", afirmou o presidente da empresa, Luca di Montezemolo. Frank Williams, da Williams, Ron Dennis, da McLaren, Flavio Briatore, da Renault, dentre outros, embora neguem, torciam como nunca para que o excepcional grupo de profissionais da Ferrari se desfizesse no fim de 2004. Parte dele iria gastar longe da Fórmula 1 os milhões de dólares que acumulou no longo período de vitórias e títulos da Ferrari, enquanto outros poderiam até aceitar novos desafios. Williams, McLaren e Renault sairiam ganhando, por conta da possível perda de força da Ferrari, e por poderem reforçar seus quadros com alguns desses profissionais, seguramente cotados dentre os mais competentes do Mundial de Fórmula 1. Agora, o sonho de Frank Williams, Ron Dennis e Flavio Briatore acabou. Terão de continuar enfrentando um adversário muito bem preparado, sem nenhuma perspectiva de ver sua força diluída, como esperavam. E mesmo que por ventura os projetos da equipe não sejam o máximo, como parece ser o atual F2003-GA - ao menos em comparação ao modelo do ano passado, o F-2002 -, a Ferrari contará com Michael Schumacher, que como diz seu empresário, Willi Weber, "é uma garantia de velocidade." O anúncio desta segunda-feira é bem mais abrangente do que sugere. Afeta os rumos não só da Ferrari, mas da própria Fórmula 1 nos próximos anos. Há um grande perdedor nessa história: Rubens Barrichello. Foi o único do grupo de elite da equipe que não teve o contrato estendido, o que parece ser um sinal claro que não mais fará parte da "Família Ferrari" ao término de seu compromisso, no fim de 2004. A não ser que nas próximas etapas do campeonato volte a ser o mesmo piloto veloz, constante e preciso que foi em 2002.