Rubinho começa bem e lidera nos EUA O piloto brasileiro Rubens Barrichello começou de maneira surpreendente o GP dos Estados Unidos de Fórmula Um, que está sendo disputado no circuito de Indianápolis. Rubinho largou em quinto, mas antes da primeira volta ser concluída conseguiu ganhar duas posições. Nas voltas seguintes, ele manteve o bom desempenho e ultrapassou Juan Pablo Montoya (Williams), que vinha em segundo. Na quinta passagem foi beneficiado pela estratégia da equipe. Michael Schumacher, que liderava a prova, abriu e deixou o brasileiro passar. Com 10 voltas completadas, Barrichello abriu em relação aos demais e lidera com folga, com cerca de seis segundos em relação ao companheiro de equipe. O GP de Indianápolis terá 73 voltas.