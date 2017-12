Rubinho comemora seu melhor ano Rubens Barrichello estava bastante contente neste domingo, em Suzuka. Não só pela segunda colocação no GP do Japão, mas por tudo o que se passou ao longo das 17 etapas da temporada de 2002 da Fórmula 1. O brasileiro conquistou quatro vitórias, cinco segundos lugares, um terceiro e um quarto. No total, somou 77 pontos e terminou como vice-campeão. "Fazer parte desta equipe, com um carro como o F2002 é incrível." Algumas dificuldades atrapalharam a prova de Rubinho em Suzuka. "Precisei administrar meu ritmo no começo, economizar pneus, porque senão eu poderia rodar, meu acerto não estava ótimo", revelou o brasileiro. "Depois do primeiro pit stop continuei não satisfeito com o equilíbrio de meu carro. Foi o único problema na corrida." Mas Rubinho reconhece que não tem muito o que reclamar: "Só nas três últimas etapas, por exemplo, venci duas e fui segundo na outra". O brasileiro ficará na Ferrari até o fim de 2004, quando terminará o contrato dos principais profissionais da equipe, como Michael Schumacher, o diretor-técnico Ross Brawn, o projetista Rory Byrne e o diretor-esportivo Jean Todt. Outro brasileiro - Felipe Massa, da Sauber, não concluiu bem o campeonato. Na prova deste domingo, ele perdeu o controle do carro ainda na terceira volta e ficou de fora do GP do Japão. Mas seu ano, para um estreante, foi bastante elogiado na Fórmula 1. O erro deste domingo não desmerece Felipe Massa. Com apenas 21 anos e dois de automobilismo internacional, ele conseguiu 4 pontos este ano, ao ser sexto na Malásia, quinto na Espanha e sexto em Nurburgring, no GP da Europa. "Eu estava com pouca pressão aerodinâmica na frente, peguei a zebra e saí da pista", explicou depois. "Fiquei decepcionado com a forma como me despedi da Sauber, a quem agradeço pela oportunidade." Massa tem boas chances de correr pela Jordan em 2003, mas, como ele contou em Suzuka, há possibilidade de "acontecer alguma surpresa". Na pior das hipóteses, se ele não for titular de alguma escuderia, será piloto de testes da Ferrari. Mais dois brasileiros podem disputar o próximo Mundial: Cristiano da Matta, pela Toyota, e Antonio Pizzonia, na Jaguar. Disputa interna - O quarto colocado no GP do Japão foi o colombiano Juan Pablo Montoya, da Williams, que desta forma ganhou a disputa com Ralf Schumacher, seu companheiro de equipe, pelo terceiro lugar no Mundial. "Fui sexto na minha estréia na Fórmula 1 (em 2001, com 31 pontos) e agora terceiro (51), o que me deixa bem feliz", disse ele. "A única coisa de que me lamento é não ter vencido nenhuma corrida este ano." Ralf aproveitou bem o seu conhecimento de Suzuka, por ter sido campeão da Fórmula Nippon em 1996, e não fosse um problema no "acelerador eletrônico", segundo ele próprio, teria sido o terceiro colocado. Ralf ficou com 42 pontos. Como David Coulthard (McLaren), que tinha 41 pontos, também abandonou a prova, o irmão mais novo de Michael Schumacher garantiu o quarto lugar na classificação geral do campeonato.