Rubinho confia em permanência na Williams para 2012 Sem contrato a partir do final de 2011, o brasileiro Rubens Barrichello confia que permanecerá na Williams para a próxima temporada. Apesar do desempenho irregular no Mundial de Pilotos deste ano e dos boatos sobre uma possível contratação do finlandês Kimi Raikkonen para o seu lugar, ele disse acreditar no que foi dito pela sua equipe para permanecer mais um ano na Fórmula 1.