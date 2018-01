Rubinho confiante na vitória em casa Todos os imprevistos e problemas que castigaram Rubens Barrichello nos oito últimos GPs do Brasil não foram suficientes para abater o otimismo do piloto, que acredita nas possibilidades de vitória em Interlagos, domingo, às 14 horas. Não só a primeira conquista do GP do Brasil este ano como também seu primeiro título na categoria. Para atingir estes objetivos, o piloto acredita tanto no carro o qual irá pilotar nesta temporada, quanto no seu amadurecimento, evitando um confronto individual com Michael Schumacher. "Minha luta não é direta contra ele", afirmou Rubinho ao falar de Schumacher. O brasileiro diz que prefere pensar em dois pilotos que lutam para chegar na frente, não necessariamente um do outro. "Eu tenho sim a vontade de ser campeão na Fórmula 1. Isto é um sonho e acho que isso pode se tornar uma realidade, com ou sem ele (Schumacher)." Rubinho garante que está muito mais experiente, mais bem preparado psicológico e mentalmente. "A gente trabalha em uma mesma equipe e se diverte muito junto. Por exemplo: disse para ele que adorei o Robinho jogando no meio das pernas dele", contou aos risos. Em Interlagos, afirmou que não entraria em campo para não passar vexame. "O que dizem agora no Brasil é que ele (Schumacher) não é bom jogador de futebol." Sobre o campeonato de Fórmula 1, o brasileiro disse que as novas regras "deram uma mexida boa" na situação das equipes e somente em algumas etapas será possível determinar as principais forças nesta temporada. "Acredito que a gente vai saber sobre o desenvolvimento dos carros, quem é quem, mais para frente. Talvez na quarta ou quinta prova do campeonato ou em um circuito onde você tem obrigatoriamente duas ou três paradas, porque aí os carros deverão largar mais ou menos com a mesma quantidade de combustível e você vai poder comparar melhor, principalmente no sábado." O piloto brasileiro só tem elogios ao novo modelo F2003-GA, mas não deu garantias da estréia em Ímola. "O carro é rápido, divertido de guiar e um avanço em todos os aspectos em relação ao F-2002", comentou Rubinho. ?Eles (os chefes de equipe) vão colocar em prática quando acharem que ele vai durar uma corrida inteira e isso deve acontecer em Ímola?. Rubinho também relembrou sua estréia na Fórmula 1, em Interlagos. "Foi a minha primeiríssima prova no Brasil e atravessar a rua para fazer a prova, ir de motinho para a pista foi simplesmente sensacional", lembrou. O piloto também recorda que até então, sua torcida era pequena. "A maioria era para o Ayrton, mas eu contei com o apoio dos meus amigos, os meus vizinhos." Na ocasião, seu carro quebrou na curva da junção.