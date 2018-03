Rubinho contente com o quarto lugar Talvez na mais espetacular sessão de classificação do campeonato até agora, disputada neste sábado, Rubens Barrichello, da Ferrari, conseguiu o quarto melhor tempo, 1min17s856, a 426 milésimos da marca do pole position, David Coulthard. Uma vitória neste domingo, no entanto, "não é um resultado impossível", segundo ele. Ano passado ele largou em sexto e chegou em segundo. O oitavo tempo na sessão da manhã, neste sábado, deixou Rubinho preocupado. "O carro estava ruim de acerto." Mas para o treino que definiu o grid a cada tentativa sua marca melhorava. "Estava bem competitivo à tarde. Não é uma marca ruim, mas esperava largar na primeira fila, o que aqui é bastante importante." Mika Hakkinen, da McLaren, em terceiro, obteve um tempo 107 milésimos melhor que o seu. "Acho que aquela fritada de pneu na minha última tentativa, da freada da curva Sainte Devote, me custou alguma perda de tempo", falou, sugerindo que ao menos o terceiro lugar no grid poderia ser seu. Michael Schumacher, em segundo, ficou 225 milésimos na sua frente. Luciano Burti sofreu um acidente feio na sessão da manhã, neste sábado em Mônaco. No fim da reta dos boxes, os freios da Prost falharam e ele colidiu com violência na barreira de pneus da curva Sainte Devote. Sem conhecer o circuito, contando com um carro não no melhor do seu ajuste e sem a auto-confiança que o traçado do principado exige, Burti obteve apenas o 21º tempo. O potencial da Prost na prova, porém, é para fazer mais, já que Jean Alesi, o outro piloto, registrou o 11º tempo. Enrique Bernoldi treinou pouco de manhã por causa de um vazamento de combustível, além de um toque na barreira da curva Rascasse. Na classificação não foi bem, ao terminar em 20º. Tarso Marques, da Minardi, reclamou de que o motor do seu carro não rendia o mesmo do instalado no carro do companheiro, Fernando Alonso, 18º no grid. Marques obteve a 22.ª colocação.