Rubinho dá a vitória para Schumacher A história se repetiu mais uma vez: Rubens Barrichello liderou toda a prova e, na reta final, deixou Michael Schumacher passá-lo para vencer o GP da Áustria de Fórmula 1. A ordem veio da Ferrari, que preferiu a vitória do alemão, líder disparado do campeonato, com 54 pontos. Restou ao piloto brasileiro o segundo lugar. E para a equipe italiana, as vaias do público presente no circuito A1-Ring. Numa cena constrangedora, Schumacher não aceitou subir no primeiro lugar do pódio: empurrou Rubinho para a posição e ficou com o posto destinado ao segundo colocado. O alemão, inclusive, entregou o trófeu do primeiro colocado para o brasileiro. Depois de largar na pole, Rubinho fez uma corrida brilhante. Liderou a prova inteira, sempre à frente de Schumacher. Mas foi obrigado a entregar a vitória certa, por ordem da direção da equipe Ferrari. Com o terceiro lugar na Áustria, o colombiano Juan Pablo Montoya, da Williams, segue na vice-liderança do campeonato, com 27 pontos - a metade do líder Schumacher. Os outros brasileiros da categoria não completaram a prova. Enrique Bernoldi, da Arrows, se envolveu num acidente logo na largada. Já Felipe Massa teve que abandonar na 7ª volta, quando a sua Sauber quebrou. Confira a classificação final do GP da Áustria: 1º Michael Schumacher (Ferrari) - 1h33m51s562 2º Rubens Barrichello (Ferrari) - a 0s182 3º Juan Pablo Montoya (Williams) - a 17s730 4º Ralf Schumacher (Williams) - a 18s448 5º Giancarlo Fisichella (Jordan) - a 49s965 6º David Coulthard (McLaren) - a 50s672 7º Jenson Button (Renault) - a 51s229 8º Mika Salo (Toyota) - a 1m09s425 9º Allan McNish (Toyota) - a 1m09s718 10º Jacques Villeneuve (BAR) - a 1 volta 11º Heinz-Harald Frentzen (Arrows) - a 2 voltas 12º Mark Webber (Minardi) - a 2 voltas Classificação do campeonato: 1º Michael Schumacher (ALE) - 54 pontos 2º Juan Pablo Montoya (COL) - 27 3º Ralf Schumacher (ALE) - 23 4º Rubens Barrichello (BRA) - 12 5º David Coulthard (ESC) - 10 6º Jenson Button (GBR) - 8 7º Nick Heidfeld (ALE) - 5 8º Kimi Raikkonen (FIN) - 4 9º Eddie Irvine (GBR) - 3 9º Felipe Massa (BRA) - 3 11º Mark Webber (AUS) - 2 11º Mika Salo (FIN) - 2 11º Giancarlo Fisichella (ITA) - 2 14º Heinz-Harald Frentzen (ALE) - 1