Rubinho dá nome a kartódromo em TO O principal piloto brasileiro em atividade na F- 1, Rubens Barrichello será homenageado amanhã, em Palmas, quando ganhará o nome do Kartódromo Internacional da cidade. O evento vai acontecer às 17 horas, na Vila Olímpica, da Capital, ao lado do estádio Nilton Santos, e contará com a presença do atual governador, Siqueira Campos, o governador eleito, Marcelo Miranda, o secretário do Esporte, Jayme Lourenço, e pilotos locais. Durante a solenidade, o governador Siqueira Campos deverá conversar com Barrichello, por telefone. O piloto da Ferrari já avisou que visitará Palmas no próximo ano, porém, sem determinar uma data. Após a inauguração, haverá a apresentação dos pilotos das categorias Kadete, Júnior Menor, Júnior, Novatos, Graduados e Sênior, para testar a pista. Consulta à Ferrari - O secretário de Esporte, Jayme Lourenço, recebeu no domingo à noite, a confirmação de Rubinho para ceder seu nome ao kartódromo. A negociação aconteceu na última sexta-feira, quando o secretário manteve o primeiro contato com o piloto, que pediu autorização para a escuderia Ferrari. Segundo o secretário, um dos motivos para convidar Barrichello para ceder o nome ao kartódromo, é que o piloto tem sua origem no automobilismo totalmente ligada ao kartismo. Isso nos motivou ainda mais a prestar esta homenagem a ele" , explicou Lourenço.