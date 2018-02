Rubinho: de 11º no grid a 2º no pódio Apesar de não ter vencido neste domingo, Rubens Barrichello disputou no Albert Park uma das mais brilhantes corridas da carreira. Largou em 11.º e recebeu a bandeirada em segundo, a apenas 5 segundos de Giancarlo Fisichella, da Renault, o vencedor, mesmo com a Ferrari optando pelo uso do carro velho. "Curti cada segundo deste GP da Austrália, pudemos provar que não há crise alguma na Ferrari. Quando recebermos o novo modelo teremos grandes prazeres." Sua trajetória na prova teve lances espetaculares. "Logo na largada deixou o Jenson Button (BAR) para trás. Depois consegui ótima velocidade nas curvas 2 e 3 e ultrapassei Jacques Villeneuve (Sauber), que era fundamental para poder impor meu ritmo." Mas logo começou a enfrentar um problema mecânico que quase o deixa na mão. "Perdi o controle de carga dos freios, frente e traseira. Solicitei ajuda da equipe e eles me disseram que não poderiam fazer nada." Seu trabalho na pista não foi tão fácil como pareceu: "Com a carga concentrada nas rodas traseiras, o freio tendia a travá-las. Meu carro se assemelhava a um kart, que breca só com as rodas traseiras." Como não dava para encostar em Fisichella, procurou administrar a segunda colocação. "O mesmo motor terá de suportar, agora, os 40 graus da Malásia. O problema é que o Fernando Alonso (Renault) vinha se aproximando e tive de acelerar um pouco mais." Os pneus produzidos pela Bridgestone, disse, foram tão eficientes que "daria para disputar outro GP. Mas, por favor, não digam nada à FIA porque eles vão querer fazer os pneus também resistir a duas corridas." Admitiu, pela primeira vez, que as novas regras podem lhe ser favoráveis. "Se elas exigem maior técnica, saber administrar o uso dos pneus, motor, e eu tenho essas características, deve mesmo ser um plus para mim este ano." O segundo lugar lhe deu 8 pontos, 2 a menos do líder, Fisichella, enquanto Michael Schumacher, que envolveu-se num acidente com Nick Heidfeld, Williams, e abandonou, não marcou pontos. "Foi meu melhor começo de temporada comparando com o do meu companheiro." O 10.º lugar de Felipe Massa, da Sauber, não reflete o seu bom trabalho, neste domingo. Por não ter marcado tempo sábado, em razão da forte chuva na sua volta lançada, largou em 19.º, com gasolina para apenas um pit stop, único a adotar essa estratégia. Os demais pararam duas vezes. "Não estava fácil guiar com tanto peso. Mas até que fui bem. Meu companheiro (Jacques Villeneuve), era o quarto no grid e terminou em 13.º." Massa não escondeu sua decepção com o fim de semana. "Temos carro para fazer bem mais do que fizemos aqui em Melbourne." Tudo foi condicionado, segundo comentou, ao azar de chover na sua hora na classificação. "Era dia, se largasse num posição regular, embora acredito que estaria nas primeiras filas para marcar bons pontos."