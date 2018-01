Rubinho: desta vez, sem pressão Rubens Barrichello corre neste domingo o GP do Brasil de Fórmula 1 pela 13ª vez na carreira. E talvez pela primeira, vai à pista sem grande peso nas costas. Não sente a pressão que se impôs como o responsável por dar alegria ao torcedor depois da morte de Ayrton Senna. E nem a pressão de querer ? ou de ter ? de vencer que o acompanhou por anos a fio, mais exatamente desde que passou a correr pela Ferrari, no ano 2000. Equipe da qual está se despedindo, para um novo desafio a partir do ano que vem, na BAR. Rubinho disputa em Interlagos sua antepenúltima corrida pelo time italiano e sabe que, a não ser em caso de uma grande zebra, dificilmente vai ganhar. Situação que verdadeiramente não o incomoda - ao contrário do passado, em que cada insucesso no GP do Brasil era doído para o piloto, embora ele sempre negasse. "O público já entendeu que não estamos num ano competitivo. A chance de vencer é pequena´´, reconhece o piloto brasileiro. Isso não significa que correr em Interlagos tenha deixado de ser especial para Rubinho. "Tenho vivido intensamente o GP do Brasil, e considero que passei ótimos momentos nessa corrida.´´ Embora não use uma palavra comumente pronunciada pelos pilotos das mais variadas categorias, Rubinho deixa transparecer que neste domingo, vai, acima de tudo, procurar se "divertir´´ na pista. Almeja, é claro, um bom resultado, mas não se engana. Sabe que no atual estágio da Ferrari, um lugarzinho no pódio seria um lucro imenso. Marcar pontos, ainda que poucos, já será motivo de comemoração. Sem emoção - O fato de ser o último GP do Brasil pela Ferrari não comove Rubinho. Nem a despedida próxima da equipe que defendeu por seis anos, proporcionando-lhe alguns ótimos momentos, como nove vitórias, mas vários dissabores, como se ver sempre preterido em detrimento do campeoníssimo Michael Schumacher, a quem esta semana chegou a definir como a "pedra´´ no seu sapato. Ele garante que a situação atual não reduz nem aumenta sua motivação ou concentração. "Quando for minha última temporada, aí sim vai pesar. Agora não há motivo. Claro que há a emoção de deixar de trabalhar com amigos com quem convivi por seis anos, de deixar a equipe depois de tanto tempo. Mas é em prol de um futuro melhor. Isso dá uma balanceada. Assim, não muda muito, não´´, garantiu Rubinho. O brasileiro não faz prognósticos para a corrida deste domingo, mesmo porque, para ele, o mais importante já aconteceu: a definição do campeonato. Rubinho entende que é apenas questão de tempo para o espanhol Fernando Alonso garantir matematicamente a conquista. "O campeonato está tão vencido pelo Alonso que não tem como pensar em outra coisa. Mesmo que se torça por uma coisa, não se pode fugir da realidade.´´