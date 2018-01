Rubinho discute novo contrato no fim do ano Rubens Barrichello já fala até em futuro. E o excelente trabalho de hoje no GP do Japão, sétima vitória na carreira, pode mesmo interferir na extensão de seu contrato, com duração até o fim de 2004. Rubinho fez hoje, e na segunda metade da temporada, exatamente o que a Ferrari espera dele: ganhar quando Schumacher não está lá e somar o máximo de pontos possíveis para garantir o título dos construtores. "Combinamos de discutir o assunto no fim do ano", disse. O sexto Mundial seguido de Schumacher foi comentado pelo brasileiro: "É impossível compará-lo com Juan Manuel Fangio ou Ayrton Senna, mas Michael já entrou para a hitória pelos números de suas conquistas." Rubinho falou mais: "Irá bater a todos, até o número de poles, que todos diziam seria impossível, por estar tão longe dele há três anos, agora não é mais o caso." Senna é o primeiro nesse ranking, com 65, mas Schumacher, segundo, já tem 55. Em quase todos os demais parâmetros o alemão é o líder. A vitória de Rubinho foi, segundo definiu, uma das mais difíceis. "No começo havia ainda umidade no asfalto, situação que favorecia nossos adversários, e quase rodei na primeira volta, por isso Juan Pablo Montoya me passou." Os pneus Michelin da Williams do colombiano respondem melhor nessa situação que os Brisgestone da Ferrari. "Depois, precisei a cada pit stop (realizou três, nas voltas 12, 26 e 40, de um total de 53) que os mecânicos colocassem uma borracha na viseira para mantê-la aberta e não embaçar, não estava vendo nada." O receio de que começasse a chover e perder todo o bom trabalho que realizava, por conta da maior adaptação da Michelin a essa condição, o incomodava. Os Bridgestone são superiores com maior volume de água no asfalto. "Eu tinha 15 segundos de vantagem para o Kimi Raikkonen, mas se começasse a pingar a 5 voltas do fim, poderia ser o fim." O único piloto que pareceu poder complicar sua vitória foi Fernando Alonso, da Renault, que chegou a ficar muito próximo (11.ª volta), no mesmo segundo. "Ele tracionava melhor na saída da chicane mas eu tinha maior velocidade na reta, não haveria como me ultrapassar." Em breve, Rubinho curtirá férias até 25 de novembro, quando começam os preparativos para o próximo campeonato, com testes em Barcelona e Valência. "E nada melhor do que ficar na mente com a lembrança de uma conquista como esta." Veja Galeria de Fotos