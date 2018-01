Rubinho diz que ajudará Schumacher Com chances apenas matemáticas de ser campeão da Fórmula 1, Rubens Barrichello afirmou nesta terça-feira, no próprio site oficial da Ferrari, que ajudará o companheiro de equipe, Michael Schumacher, no GP da Itália - antepenúltima etapa do campeonato -, domingo em Monza. "Trabalho, claro, para a Ferrari e auxiliando-a provavelmente darei uma mão também para o Michael", disse o brasileiro. Schumacher lidera o Mundial com 72 pontos, seguido por Juan Pablo Montoya (Willliams), que tem 71, e Kimi Raikkonen (McLaren), com 70. Rubinho, sexto colocado, está com 49 pontos. Ainda que as três escuderias que lutam para seus pilotos ficarem com o título neguem, não existe a menor dúvida de que, podendo, não só Barrichello como Ralf Schumacher, na Williams, e David Coulthard, McLaren, irão facilitar as coisas para seus parceiros. Restando apenas o GP da Itália e depois dos Estados Unidos, no dia 28, e do Japão, em 12 de outubro, cada ponto somado pode definir a conquista, em especial agora, com o novo critério de pontuação, em que a diferença entre o vencedor e o segundo colocado é de somente 2 pontos.