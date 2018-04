Rubinho diz que carro esteve perfeito O piloto Rubens Barrichello (Ferrari) se mostrou muito satisfeito com o desempenho do carro nos treinos de classificação deste sábado, quando garantiu a pole-position no GP da China que vai ser disputado neste domingo. Segundo ele, o carro funcionou ?de maneira perfeita?. O brasileiro que precisa marcar quatro pontos a mais que o inglês Jenson Button (BAR) para garantir o vice-campenato. Barrichello disse que acreditava na pole, mas se mostrou surpreso com os problemas do companheiro de equipe, Michael Schumacher, que rodou e vai largar nas últimas posições. "Eu achava que seria possível lutar pela pole, mas não sabia como seria o desempenho do Michael (Schumacher)", comentou. Rubinho disse que ficou "muito impressionado" quando percebeu que o alemão havia rodado, já que, lembrou, isso é algo ?que não acontece muito freqüentemente". Barrichello disse ainda que o circuito de Xangai é "muito bonito", embora fácil para cometer erros, já que oferece muitas trajetórias ao piloto.