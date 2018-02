Rubinho diz que Ferrari é melhor que McLaren e BMW Sauber O piloto brasileiro Rubens Barrichello, da Honda, acredita que a Ferrari começa a temporada da Fórmula 1 em melhor situação que suas principais rivais, que são McLaren e BMW Sauber. As demais equipes, segundo Rubinho, estariam bem atrás. O brasileiro também contou que os treinos da pré-temporada não forneceram dados muito confiáveis, mesmo assim, foi possível apontar a Ferrari (de Felipe Massa) como a melhor de todas. "Eles estão à frente. McLaren e BMW Sauber aparecem em seguida. De resto, a Renault ocupa um terceiro patamar. Depois, surgem as outras equipes". Sobre sua participação, Rubinho afirmou que estará entre os dez melhores do ano. "Há algo que ainda não resolvemos. Temos um pequeno problema com a estabilidade dos freios que teremos de solucionar", disse sobre os desafios da equipe. Honda acerta com o inglês Mike Conway A Honda anunciou nesta quinta-feira a contratação do piloto inglês Mike Conway, de 22 anos, campeão da F3 inglesa no ano passado. Ele deve participar de algumas sessões de treinos da equipe e competir na categoria GP2, pela Super Nova, para ganhar experiência. O diretor esportivo da Honda, o brasileiro Gil de Ferran, elogiou a chegada de Conway. "Mike demonstrou seu potencial e talento ao longo da carreira. Seus resultados na F3 foram particularmente impressionantes", disse.