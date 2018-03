Rubinho diz que McLaren está atrasada Não existe na história da F-1 um projeto que tenha tomado tanto tempo de seus responsáveis como o MP4/18 da McLaren, previsto para realizar o primeiro teste na próxima semana, em Paul Ricard, na França. Adrian Newey, coordenador do projeto, está nele desde maio do ano passado. Rubinho analisou aquele que pode ser o maior adversário da Ferrari. ?Com nosso atraso, terminamos o carro em janeiro para só em fevereiro o levamos à pista. E o estreamos apenas em maio. A McLaren está muito atrasada." Sobre o que o carro poderá realizar, comentou. ?Ficarei muito surpreso se o carro for um segundo mais rápido que o atual e ainda confiável. Penso que irá demorar um tempinho para ele se tornar resistente."