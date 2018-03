Rubinho diz que pode vencer na Espanha Apesar de considerar a dobradinha na primeira fila "fantástica" para a Ferrari, na estréia do novo carro, F2003-GA, Rubens Barrichello demonstrou que desejava mais hoje: "Não fiquei satisfeito com a minha volta. Mesmo colocando-se aí as razões estratégicas acho que dava para largar na pole position." Rubinho ficou a 258 milésimos de Schumacher. Será muito fácil perder o controle do carro amanhã, segundo o piloto da Ferrari. "Quem colocar a roda fora da trajetória, onde há borracha, irá rodar porque se forma muita sujeira." Seu primeiro objetivo, no entanto, é largar. "Ano passado nem isso eu fiz." Sua Ferrari ficou parada no grid por um problema no sistema de largada e a equipe nem conseguiu fazer o carro funcionar. "Desta vez meu carro está muito competitivo mesmo. Minha confiança é grande, até em vencer." Não deverá haver disputa com Michael Schumacher, que larga ao seu lado, na freada do fim da reta. "Somos da mesma equipe." Rubinho deu a entender que seu primeiro pit stop deverá ser um pouco mais tarde que o de Schumacher. Cristiano da Matta, da Toyota, que sexta-feira obteve excelente quarto tempo, hoje ficou em 13.º. "Não sei o que aconteceu. Meu carro passou, de repente, a sair de traseira. Como para a corrida quase não podemos mexer no acerto, a saída é entender o que gerou esse comportamento." Todos os pilotos dizem que a pista catalã é a que mais muda de característica dentre as 17 do calendário da Fórmula 1. Olivier Panis, também da Toyota, com o carro mais leve que o de Cristiano, registrou o sexto tempo. Já Antonio Pizzonia, da Jaguar, realizou ótimo treino pela manhã, ao ficar em décimo, a 90 milésimos de Mark Webber, o companheiro. Mas à tarde, na sessão que definiu o grid, caiu para 16.º, diante da 12.ª colocação do australiano. "A temperatura aumentou e meu carro passou a sair de traseira. Mas minha opção de pneu (duros) poderá me ajudar na corrida", disse. A direção da Jaguar ainda tenta levar para a equipe o austríaco Alexander Wurz, piloto de testes da McLaren, para substituir o brasileiro. "Disse a eles o que precisam fazer para levar Wurz", falou hoje Ron Dennis, da McLaren. Em outras palavras: terão de pagar e caro. Se a situação psicológica de Pizzonia já não era a melhor, por conta de todos os problemas com o carro e até seu desempenho abaixo do esperado, agora com a ameaça de perder o emprego, promovida pelos pouco profissionais dirigentes do time da Ford, está ficando insustentável.