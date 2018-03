Rubinho diz que teve "sorte" na prova Rubens Barrichello tinha motivos de sobra para estar furioso neste domingo, depois do GP da Alemanha. O brasileiro, no entanto, agiu com cautela ao relatar os problemas que o levaram apenas à quarta colocação na prova. Apesar dos problemas, disse até que teve "sorte". Não fosse a direção da Ferrari ter decidido que o carro reserva será ajustado para Rubens Barrichello até o fim da temporada e o piloto brasileiro teria problemas de novo no grid, como aconteceu nas provas da Espanha, Inglaterra e França. "Quando saí para a volta de alinhamento, na mudança de primeira para segunda marcha o câmbio dava uma pancada. A equipe achou que seria perigoso e passei para o carro reserva", explicou. Rubinho ainda teve outro problema no seu segundo pit stop (volta 46) que comprometeu a terceira colocação: a tampa do bocal do tanque não se abriu e ele perdeu 21 segundos. Com isso, o colombiano Juan Pablo Montoya, da Williams, o ultrapassou. Todos os problemas mecânicos, hidráulicos ou elétricos que a Ferrari enfrentou nesta temporada, em corrida, ocorreram no carro do piloto brasileiro. Schumacher parece imune a qualquer tipo de pane. Haja vista que nas 12 etapas realizadas até agora, em todas esteve no pódio. Neste domingo, ao contrário do que se poderia imaginar, Rubinho disse ter tido "sorte" no GP da Alemanha. "Sorte porque o carro reserva estava ajustado para mim", afirmou. Ele poderia não ter largado pela terceira vez este ano, a segunda seguida. Mas nem tudo esteve perfeito no modelo reserva da Ferrari. O banco não estava acertado às dimensões do brasileiro. E Rubinho reclamou do desconforto de conduzir com ele e de o sistema de alimentação de água do piloto não funcionar no fim, apesar do imenso calor. Enquanto que para Schumacher o primeiro jogo de pneus não lhe permitiu grande desempenho, Rubinho criticou o seu último jogo. "Meu rendimento caiu bastante", revelou. Isso o impediu de tentar lutar com Ralf Schumacher, da Williams, pelo terceiro lugar, já que o alemão havia realizado um pit stop extra, não programado. "Tinha bolhas nos pneus, principalmente os dianteiros."