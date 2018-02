Rubinho domina os treinos nos EUA O que vale mesmo é a sessão deste sábado, que define o grid do GP dos Estados Unidos, e a corrida de domingo, mas Rubens Barrichello começou muito bem a 9ª etapa do campeonato de Fórmula 1. Ele dominou as duas sessões livres desta sexta-feira, levando seu companheiro de Ferrari, Michael Schumacher, a cometer vários erros. "Estava na mesma condição do Michael. O fim de semana iniciou de forma quase perfeita", disse o piloto brasileiro. Em Montreal, como em outros anos, Rubinho afirmou que lá seria a sua "largada" para o Mundial. Correu como não havia feito ainda em oito etapas e terminou em segundo lugar na prova. Agora, já em Indianápolis, foi o mais rápido o tempo todo durante os treinos livres. "Conseguimos um belo acerto para o carro. Além disso, estamos trabalhando tanto nos pneus que os nossos, aqui, são muito velozes já na primeira volta", contou Rubinho. Os pneus Bridgestone, da Ferrari, não desenvolvem a mesma performance dos Michelin, da BAR, Williams, Renault e McLaren, na primeira volta. Ao menos tem sido assim até agora. O próprio Rubinho alertou que os pilotos com pneus Michelin devem melhorar no treino desta sábado. Na sexta, o mais rápido foi Anthony Davidson, terceiro piloto da BAR, e autor do segundo tempo do dia, seguido do colombiano Juan Pablo Montoya, da Williams, que foi o terceiro melhor. "O asfalto estava muito sujo, em especial na seção que não faz parte do oval", revelou Rubinho. Nessas condições, de pista com pouca aderência, os Bridgestone se apresentam melhor que os Michelin. A tendência é a BAR e a Williams se aproximarem da Ferrari, segundo Rubinho. Nesta sexta-feira, ele impôs uma diferença de 602 milésimos para Davidson, 617 para Montoya e 671 para Schumacher, que foi apenas o 4º colocado. "Não tive um bom dia", resumiu o alemão da Ferrari. Schumacher não conseguiu um acerto do seu modelo F2004 que lhe permitisse usufruir dos pneus logo na sua primeira volta, como Rubinho. Numa das tentativas de ser mais veloz, ele cometeu um erro na curva 11 que, não fosse a ampla área de escape, bateria em elevada velocidade. "Errei. A pista lá é bem larga, mas parece que não bastante para mim", brincou. "Apesar dos meus problemas hoje, vejo como possível largar na pole e ganhar a corrida", falou o alemão. Montoya elogiou o comportamento da Williams e dos pneus Michelin. Mesmo sem tanta borracha no asfalto, como ocorre em geral no primeiro dia de treinos, eles lhe permitiram estar próximo da Ferrari. "É cedo para afirmar qualquer coisa, mas tivemos um início animador", disse o colombiano. Além de Rubinho, Cristiano da Matta, da Toyota, realizou bom treino e ficou com o 7º lugar. "Finalmente comecei bem um fim de semana. A não ser pela tração, que temos de melhorá-la, o carro mostrou-se veloz aqui em Indianápolis", afirmou o brasileiro. Já Felipe Massa, da Sauber, sofreu acidente com o japonês Takuma Sato, da BAR. "Eu o vi, no espelho, longe de mim ainda, e de repente ele me apareceu do lado, no meio da curva", contou. Ambos estavam no fim da reta, freando para a curva 1. "O que ele pensa que é o treino livre, corrida?" Com isso, ele ficou em 17º lugar no treino.