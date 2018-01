Rubinho e a ?maldição de Interlagos? Os pilotos brasileiros Rubens Barrichello (Ferrari), Cristiano Da Matta (Toyota) e Antonio Pizzonia (Jaguar) tentam neste domingo, colocar um fim ao que vem sendo chamada de "a maldição de Interlagos". O último brasileiro que venceu o GP do Brasil foi Ayrton Senna, em 93. Desde então, só fracassos. O último ponto brasileiro nesta prova foi conquistado em 94, por Rubens Barrichello, ainda com a Jordan. ?Eu não sei o que acontece comigo em Interlagos?, disse Rubinho, nesta terça-feira. O quarto lugar de 94 foi uma exceção. Em 95, Rubinho parou com problemas na caixa de câmbio. Em 96, derrapou na pista e nos anos seguintes teve problemas mecânicos. Em 99, ele parou com o motor fundido e em 200 teve pane hidráulica; problema que se repetiu em 2002. Em 2001, se envolveu em um acidente. Desde 94, os melhores resultados para os pilotos brasileiros foram os nonos lugares de Ricardo Zonta em 2000 e o de Tarso Marques em 2001. Apesar disso, os supersticiosos apostam que neste ano será diferente. É que sempre houve um vencedor brasileiro em Interlagos nos anos terminados em três. Em 73, o vencedor foi Emerson Fittipaldi (Lotus). Em 83, foi a vez de Nelson Piquet (Brabham) e em 93, Ayrton Senna (McLaren). ?Tomara que neste ano seja eu?, disse Barrichello. O piloto que mais venceu em São Paulo foi Michael Schumacher, com quatro vitórias, mas o que mais venceu o GP Brasil foi Alain Prost, com seis (cinco delas em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro).