Rubinho é apenas sétimo em treino O piloto brasileiro Rubens Barrichello conseguiu apenas o sétimo tempo, nos treinos que várias equipes realizaran nesta quarta-feira no circuíto de Montmeló, em Barcelona. O brasileiro deu 87 voltas e na melhor passagem marcou o tempo de 1:17.964. O melhor tempo do dia foi do espanhol Pedro de la Rosa, o piloto de testes da McLaren. Veja os tempos desta quarta em Barcelona: 1 - Pedro De la Rosa (ESP) McLaren 1:15.506 - 31 voltas 2 - David Coulthard (ESC) McLaren 1:16.132 - 65 3 - Marc Gené (ESP) Williams 1:16.144 - 85 4 - Juban Pablo Montoya (COL) Williams 1:16.373 - 73 5 - Lucas Badoer (ITA) Ferrari 1:17.571 - 65 6 - Jenson Button (ING) BAR 1:17.734 - 107 7 - Rubens Barrichello (BRA) Ferrari 1:17.964 - 87 8 - Cristiano Da Matta (BRA) Toyota 1:18.157 - 73 9 - Heinz Harald Frentzen (ALE) Sauber 1:19.105 - 89