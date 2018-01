Rubinho é mais rápido em treino O brasileiro Rubens Barrichello foi o mais rápido do dia nos treinos que várias equipes realizaram nesta terça-feira no circuito Ricardo Tormo, em Cheste, na Espanha. Em sua melhor passagem, o piloto da Ferrari marcou o tempo de 1min.11s43, fazendo três décimos a menos que italiano Giancarlo Fisichella (Jordan), o segundo colocado. O mineiro Cristiano da Mata, da Toyota, deu 56 voltas e na melhor delas fez o tempo de 1.12.69, ficando com o sexto tempo. Satisfeito com o rendimento do carro, Rubinho lembrou que esta é a primeira vez no ano que tantas equipes treinam simultaneamente. ?Treinos deste tipo são bastante produtivos porque dá para ver como nós estamos em relação aos nossos adversários?, argumentou. Nesta quarta-feira Michael Schumacher vai iniciar os testes. Veja os tempos desta terça-feira na Espanha: 1 - Rubens Barrichello (BRA) Ferrari 1.11.43 78 voltas 2 - Giancarlo Fisichella (ITA) Jordan 1.11.70 64 3 - Olivier Panis (FRA) Toyota 1.11.87 62 4 - Mark Webber (AUS) Jaguar 1.11.96 31 5 - Jacques Villeneuve (CAN) BAR 1.12.38 64 6 - Cristiano da Mata (BRA) Toyota 1.12.69 56 7 - Alexander Wurz (AUT) McLaren 1.12.78 39 8 - Luca Badoer (ITA) Ferrari 1.12.89 96 9 - Gary Paffet (ALE) McLaren 1.12.89 8 10 - Takuma Sato (JAP) BAR 1.13.13 53