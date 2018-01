Rubinho é mais rápido em treino livre Animado pela renovação do contrato com a Ferrari, o piloto brasileiro Rubens Barrichello superou Michael Schumacher e marcou melhor tempo do dia nos treinos livres para o GP da Áustria, marcado para o próximo domingo. Barrichello marcou o tempo de 1:10.549 e fechou esta sexta-feira em primeiro. Seu companheiro de equipe foi o segundo, com o tempo de 1:10.579. O colombiano Juan Pablo Montoya, da Williams, fez o terceiro tempo ( 1:10.613). Enrique Bernoldi, da Arrows também foi bem e marcou o sexto tempo. Felipe Massa (Sauber) foi apenas o 15º. Os treinos oficiais, que vão definir o grid de largada, estão marcados para este sábado de manhã. Veja todos os tempos desta sexta-feira: .1. Rubens Barrichello (BRA) Ferrari 1:10.549 .2. Michael Schumacher (ALE) Ferrari 1:10.579 .3. Juan Pablo Montoya (COL) Williams 1:10.613 .4. Kimi Raikkonen (FIN) McLaren 1:10.657 .5. Allan McNish (ING) Toyota 1:11.140 .6. Enrique Bernoldi (BRA) Arrows 1:11.244 .7. Pedro de la Rosa (ESP) Jaguar 1:11.336 .8. Olivier Panis (FRA) BAR 1:11.382 .9. David Coulthard (ING) McLaren 1:11.416 10. Takuma Sato (JAP) Jordan 1:11.537 11. Eddie Irvine (IRL) Jaguar 1:11.608 12. Ralf Schumacher (ALE) Williams 1:11.652 13. Heinz-H. Frentzen (ALE) Arrows 1:11.743 14. Jenson Button (ING) Renault 1:11.770 15. Felipe Massa (BRA) Sauber 1:12.013 16. Nick Heidfeld (ALE) Sauber 1:12.023 17. Jarno Trulli (ITA) Renault 1:12.155 18. Gianc. Fisichella (ITA) Jordan 1:12.193 19. Mika Salo (FIN) Toyota 1:13.375 20. Alex Yoong (MAL) Minardi 1:15.564 21. Jacques Villeneuve (CAN) BAR 1:12.574 22. Mark Webber (AUS) Minardi 1:13.219