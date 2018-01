Rubinho é mais rápido no treino livre Depois de já ter sido o melhor na sessão de sexta-feira, Rubens Barrichello foi o mais rápido no treino livre deste sábado para o GP do Canadá da Fórmula 1. O brasileiro cravou o tempo de 1m26s167, superando mais uma vez seu companheiro na Ferrari, o alemão Michael Schumacher, que foi o segundo com 1m26s528. A partir das 14 horas (horário de Brasília) acontece o treino que definirá o grid de largada da prova de domingo.