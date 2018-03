Rubinho é o mais rápido do dia em Bahrein O piloto brasileiro Rubens Barrichello (Ferrari) foi o mais rápido do dia nos treinos livres para o Grande Prêmio de Bahrein de Fórmula 1, realizados nesta sexta-feira em Manama. Em sua melhor passagem, Rubinho fez o tempo de 1min.31s450, ficando à frente do colombiano Juan Pablo Montoya (Williams), que fez 1min.31s451 e fechou o dia em segundo. O alemão Michael Schumacher terminou em quarto. O treino que vai definir o grid de largada será disputado neste sábado pela manhã. Os treinos de hoje foram marcados por vários acidentes, mas nenhum grave. O finlandês Kimi Raikkonen (McLaren) e o italiano Jarno Trulli (Renault) terminaram o treino com problemas no motor. Veja os tempos da segunda sessão de treinos desta sexta-feira: 1 - Rubens Barrichello (BRA/Ferrari) 1min.31s.450 2 - Juan Pablo Montoya (COL/Williams-BMW) 1:31.451 3 - Anthony Davidson (ING/BAR-Honda) 1:31.488 4 - Michael Schumacher (ALE/Ferrari) 1:31.732 5 - Christian Klien (AUT/Jaguar-Cosworth) 1:31.789 6 - Ralf Schumacher (ALE/Williams-BMW) 1:31.842 7 - Jenson Button (ING/BAR-Honda) 1:31.879 8 - Mark Webber (AUS/Jaguar-Cosworth) 1:32.041 9 - Fernando Alonso (ESP/Renault) 1:32.234 10 - Ricardo Zonta (BRA/Toyota) 1:32.335 11 - David Coulthard (ESC/McLaren-Mercedes) 1:32.495 12 - Takuma Sato (JAP/BAR-Honda) 1:32.680 13 - Giorgio Pantano (ITA/Jordan) 1:32.708 14 - Cristiano Da Matta (BRA/Toyota) 1:32.761 15 - Felipe Massa (BRA/Sauber-Petronas) 1:33.031 16 - Olivier Panis (FRA/Toyota) 1:33.049 17 - Giancarlo Fisichella (ITA/Sauber-Petronas) 1:33.061 18 - Jarno Trulli (ITA/Renault) 1:33.437 19 - Timo Glock (ALE/Jordan) 1:33.695 20 - Zsolt Baumgartner (HUN/Minardi) 1:34.054 21 - Bjorn Wirdheim (SUE/Jaguar-Cosworth) 1:34.317 22 - Gianmaria Bruni (ITA/Minardi) 1:34.791 23 - Bas Leinders (BEL/Minardi) 1:36.248 24 - Nick Heidfeld (ALE/Jordan) 1:40.573 25 - Kimi Raikkonen (FIN/McLaren-Mercedes)