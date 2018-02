Rubinho é o mais rápido em Melbourne O brasileiro Rubens Barrichello foi o mais rápido nos treinos oficiais desta sexta-feira para o GP da Austrália, que será disputado domingo, no circuito de Albert Park, em Melbourne. O piloto da Ferrari fez a volta mais rápida em 1min26s372. Desta forma, por causa das novas normas implantadas pela FIA para esta temporada, Rubinho será o último a entrar na pista no treino deste sábado quando será definido o grid de largada. O finlandês Kimi Raikkonen, o mais rápido nos treinos livres, ficou com o segundo lugar (1min26s551), ficando à frente do canadense Jacques Villeneuve, da BAR. O cinco vezes campeão mundial Michael Schumacher foi o quarto (1min27s103), seguido pelo inglês Jenson Button, da BAR. David Coulthard, da McLaren, ficou em sexto. A surpresa foi Cristiano da Matta, último a entrar na pista, que, com Toyota, marcou o 11º tempo. Antonio Pizzonia, da Jaguar, obteve a penúltima colocação. A decepção ficou por conta das Williams. Juan Pablo Montoya foi o décimo classificado, enquanto Ralf Schumacher só obteve a 16ª posição no pelotão. Confira os tempos do treino oficial desta sexta-feira, em Melbourne: 1º Rubens Barrichello (Ferrari) - 1min26s372 2º Kimi Raikkonen (McLaren) - 1min26s551 3º Jacques Villeneuve (BAR) - 1min26s832 4º Michael Schumacher (Ferrari) - 1min27s103 5º Jenson Button (BAR) - 1min27s159 6º David Coulthard (McLaren) - 1min27s242 7º Fernando Alonso (Renault) - 1min27s255 8º Olivier Panis (Toyota) - 1min27s352 9º Jarno Trulli (Renault) - 1min27s411 10º Juan Pablo Montoya (Williams) - 1min27s450 11º Cristiano da Matta (Toyota) - 1min27s478 12º Nick Heidfeld (Sauber) - 1min27s510 13º Heinz-Harald Frentzen (Sauber) - 1min27s563 14º Giancarlo Fisichella (Jordan) - 1min27s633 15º Mark Webber (Jaguar) - 1min27s675 16º Ralf Schumacher (Williams) - 1min28s266 17º Ralph Firman (Jordan) - 1min29s977 18º Jos Verstappen (Minardi) - 1min30s053 19º Antonio Pizzonia (Jaguar) - 1min30s092 20º Justin Wilson (Minardi) - 1min30s479.