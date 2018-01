Rubinho é o mais rápido em Monza O piloto brasileiro Rubens Barrichello, da Ferrari, foi o mais rápido na sessão de treinos livres desta sexta-feira, primeiro dia de atividades no circuito de Monza para o GP da Itália, ao estabelecer o tempo de 1:21.001. Com a marca, ele superou o seu companheiro de escuderia Michael Schumacher (1:21.152) e o finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren (1:21.318). Cristiano Da Matta, da Toyota, ficou em sexto (1:21.881). Confira os tempos da 1ª sessão de treinos livres: 1) Rubens Barrichello (BRA) - Ferrari - 1:21.001 2) Michael Schumacher (ALE) - Ferrari - 1:21.152 3)Kimi Raikkonen (FIN) - McLaren-Mercedes - 1:21.318 4) Juan Pablo Montoya (COL) - BMW-Williams - 1:21.556 5) David Coulthard (ESC) - McLaren-Mercedes - 1:21.675 6) Cristiano Da Matta (BRA) - Toyota - 1:21.881 7) Jenson Button (ING) - BAR Honda - 1:21.913 8) Fernando Alonso (ESP) - Renault - 1:22.100 9) Ralf Schumacher (ALE) - BMW-Williams - 1:22.312 10) Jarno Trulli (ITA) - Renault - 1:22.335 11) Mark Webber (AUS) - Jaguar - 1:22.368 12) Olivier Panis (FRA) - Toyota - 1:22.584 13) Nick Heidfeld (ALE) - Sauber - 1:22.821 14) Heinz-Harald Frentzen (ALE) - Sauber - 1:22.929 15) Jacques Villeneuve (CAN) - BAR Honda - 1:23.151 16) Justin Wilson (ING) - Jaguar - 1:23.478 17) GianCarlo Fisichella (ITA) - Jordan-Ford - 1:23.794 18) Jos Verstappen (HOL) - Minardi Cosworth - 1:24.652 19) Zsolt Baumgartner (HUN) - Jordan-Ford - 1:24.891 20) Nicholas Kiesa (DIN) - Minardi Cosworth - 1:26.902