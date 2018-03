Rubinho é o mais rápido em treino livre O piloto Rubens Barrichello foi o mais rápido na primeira sessão de treinos livres para o GP da Inglaterra, realizada nesta sexta-feira no circuito de Silverstone. O brasileiro marcou o tempo de 1:33.531. O segundo lugar ficou com o inglês Jenson Button (1:34.744) e o terceiro foi do escocês David Coulthard ( 1:35.295). Michael Schumacher rodou numa tomada de tempo e acabou voltando para os boxes. Felipe Massa (Sauber) marcou apenas o 14º tempo. Os treinos classificatórios estão marcados para este sábado, às 8 horas. O GP da Inglaterra acontece no domingo.