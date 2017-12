Rubinho é o mais rápido na 1ª sessão O piloto brasileiro Rubens Barrichello foi bem na primeira sessão de treinos livres para o GP do Canadá de F-1, realizada nesta sexta-feira em Montreal. Rubinho marcou o tempo de 1:16.930. Michael Schumacher fez o segundo tempo, com a marca de 1:16.991 e o italiano Giancarlo Fisichella (Jordan) foi o terceiro: 1:17.840 Veja os tempos da primeira sessão. 1 - Rubens Barrichello (BRA) Ferrari 1:16.930 2 - Michael Schumacher (ALE) Ferrari 1:16.991 3 - Giancarlo Fisichella (ITA) Jordan 1:17.840 4 - David Coulthard (ESC) McLaren 1:18.156 5 - Kimi Raikkonen (FIN) McLaren 1:18.203 6 - Heinz-Harald Frentzen (ALE) Arrows 1:18.340 7 - Olivier Panis (FRA) BAR 1:18.349 8 - Felipe Massa (BRA) Sauber 1:18.426 9 - Juan Pablo Montoya (COL) Williams 1:18.437 10 - Pedro de la Rosa (ESP) Jaguar 1:18.461 11 - Jarno Trulli (ITA) Renault 1:18.465 12 - Eddie Irvine (ING) Jaguar 1:18.581 13 - Nick Heidfeld (ALE) Sauber 1:18.799 14 - Jenson Button (ING) Renault 1:18.867 15 - Mika Salo (FIN) Toyota 1:19.110 16 - Ralf Schumacher (ALE) Williams 1: 19.193 17 - Enrique Bernoldi (BRA) Arrows 1:19.243 18 - Jacques Villeneuve (CAN) BAR 1:19.437 19 - Mark Webber (AUS) Minardi 1:19.716 20 - Allan McNish (ING) Toyota 1:19.903 21 - Takuma Sato (JAP) Jordan 1:20.507 22 - Alex Yoong (MAL) Minardi 1:21.678