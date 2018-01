Rubinho é o mais rápido na Espanha Rubens Barrichello superou o pentacampeão Michael Schumacher e foi o mais rápido no treino desta segunda-feira, durante o período de testes que algumas equipes da Fórmula 1 estão fazendo no circuito da Catalunha, em Barcelona, Espanha. O brasileiro deu 64 voltas na pista, a melhor delas em 1m16s900, deixando seu companheiro na Ferrari em segundo lugar, com 1m17s282. Os dois ainda estão usando o modelo de 2002, já que o carro novo só será lançado na sexta-feira. Outros dois brasileiros que irão disputar o campeonato, a partir do dia 9 de março, na Austrália, estiveram na pista de Barcelona nesta segunda-feira. Cristiano da Matta, com a Toyota, foi muito bem ao marcar o terceiro tempo do dia (1m17s563), atrás apenas das duas Ferrari. E Antonio Pizzonia foi o 7º colocado com a Jaguar, com 1m18s079. Confira os tempos do dia: 1º Rubens Barrichello (Ferrari) - 1m16s900 (64 voltas) 2º Michael Schumacher (Ferrari) - 1m17s282 (88) 3º Cristiano da Matta (Toyota) - 1m17s563 (77) 4º Jarno Trulli (Renault) - 1m17s778 (54) 5º Jenson Button (BAR) - 1m17s826 (66) 6º Nick Heidfeld (Sauber) - 1m17s907 (94) 7º Antonio Pizzonia (Jaguar) - 1m18s079 (41) 8º Jacques Villeneuve (BAR) - 1m18s342 (68) 9º Juan Pablo Montoya (Williams) - 1m18s511 (41) 10º Ralf Schumacher (Williams) - 1m18s725 (62) 11º Allan McNish (Renault) - 1m19s203 (64)