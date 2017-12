Rubinho é o mais rápido no treino Empolgado com a vitória do Brasil sobre a Inglaterra na Copa do Mundo, que ele tanto comemorou na Alemanha, Rubens Barrichello fez o melhor tempo no primeiro treino livre para o GP da Europa de Fórmula 1, no circuito de Nurburgring. O piloto brasileiro marcou o tempo de 1m33s665, superando seu companheiro na Ferrari, o alemão Michael Schumacher, que ficou em segundo lugar com 1m33s768. Confira os tempos do treino livre: 1º Rubens Barrichello (Ferrari) - 1m33s665 2º Michael Schumacher (Ferrari) - 1m33s768 3º Nick Heidfeld (Sauber) - 1m34s924 4º Allan McNish (Toyota) - 1m34s941 5º Felipe Massa (Sauber) - 1m34s982 6º David Coulthard (McLaren) - 1m35s021 7º Heinz-Harald Frentzen (Arrows) - 1m35s880 8º Giancarlo Fisichella (Jordan) - 1m35s921 9º Mika Salo (Toyota) - 1m35s958 10º Juan Pablo Montoya (Williams) - 1m36s033 11º Olivier Panis (BAR) - 1m36s045 12º Jarno Trulli (Renault) - 1m36s054 13º Takuma Sato (Jordan) - 1m36s072 14º Ralf Schumacher (Williams) - 1m36s417 15º Jenson Button (Renault) - 1m36s520 16º Kimi Raikkonen (McLaren) - 1m36s734 17º Jacques Villeneuve (BAR) - 1m37s047 18º Enrique Bernoldi (Arrows) - 1m37s186 19º Pedro de la Rosa (Jaguar) - 1m37s329 20º Eddie Irvine (Jaguar) - 1m37s849 21º Mark Webber (Minardi) - 1m37s921 22º Alex Yoong (Minardi) - 1m39s659