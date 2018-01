Rubinho é o mais veloz em Silverstone Quem costuma treinar com regularidade no circuito de Silverstone, na Inglaterra, são as equipes britânicas, como Williams, McLaren, Jordan, BAR, Arrows, dentre outras. Mas quem continua sendo, todo dia, a mais rápida nos testes que estão sendo realizados lá é a Ferrari, com sede em Maranello, Itália. Nesta quinta-feira, a exemplo do dia anterior, Rubens Barrichello, da Ferrari, também ficou em primeiro, mostrando que no GP da Grã-Bretanha, dia 7 de julho, décima etapa do Mundial, ele e Michael Schumacher são, desde já, os favoritos para vencer. A alteração do clima, ora chovendo ora não, dificultou o trabalho dos pilotos. Barrichello ficou na frente, com 1min21s640 (59 voltas), enquanto Jacques Villeneuve, da BAR, fez o segundo tempo, 1min22s365 (51), segundo a cronometragem da Ferrari. A BAR é a única escuderia dentre as 11 que disputam o Mundial que não marcou pontos ainda, depois de 7 etapas disputadas. Villeneuve experimentou uma nova versão do modelo 004 e que estreará no GP do Canadá, dia 9, próxima corrida do campeonato. O tempo da pole position da última prova de Fórmula 1 realizada em Silverstone, ano passado, foi 1min20s447, estabelecido por Michael Schumacher. A boa surpresa do teste foi o belo trabalho do espanhol Fernando Alonso com o modelo R3 da Jaguar. Como em 2003 não haverá lugar para ele na Renault, onde é piloto de testes, já que Jenson Button e Jarno Trulli deverão ser reconfirmados, Flavio Briatore, diretor da equipe francesa, já está tentando encontrar um lugar para ele em outro time. Briatore é também o seu empresário. E Alonso não decepcionou. Já na primeira experiência com o R3 estabeleceu melhores marcas que outro espanhol, Pedro de la Rosa, titular da Jaguar. Alonso obteve o terceiro tempo, 1min22s769 (50), diante de 1min22s935 (33) de Rosa, quarto. São boas as chances de Alonso, de apenas 20 anos, pilotar para a Jaguar em 2003. Niki Lauda, diretor da equipe, também o quer lá. Os outros tempos: 5º Sato (Jordan), 1min23s048 (52), 6º Raikkonen (McLaren), 1min23s150 (43), 7º Trulli (Renault), 1min23s250 (29), 8º Button (Renault), 1min23s281 (53), 9º Montoya (Williams), 1min23s654 (32), 10º McNish (Toyota), 1min23s773 (44), 11º Heidfeld (Sauber), 1min23s921 (38), 12º Coulthard (McLaren), 1min24s115 (32), 13º Salo (Toyota), 1min24s730 (36), 14º Gené (Williams), 1min24s872 (71), 15º Lemarie (BAR), 1min26s128 (23), 16º Bernoldi (Arrows), 1min29s433 (39) e 17º Irvine (Jaguar), 1min40s445 (3). A cronometragem da Arrows, diferentemente da registrada pela Ferrari, dá Bernoldi com o terceiro tempo, 1min22s74.