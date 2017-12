Rubinho é o quinto no grid Agora é oficial: o resultado do treino que definiu o grid para o GP de Fórmula 1 do Canadá foi mantido. Assim, o piloto Rubens Barrichello largará nas quinta posição neste domingo. Os organizadores da corrida decidiram não punir o piloto por ele ter sido auxiliado pelos mecanicos da Ferrari, em local proibido, depois de ter batido no muro durante o treino de hoje. A Ferrari ainda não sabe qual a punição que irá sofrer, o provavel é que receba uma pesada multa.