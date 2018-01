Rubinho é pole; Kimi o 8º e Schummy, 14º Rubens Barrichello, da Ferrari, larga na pole position do GP do Japão, que será disputado neste domingo no circuito de Suzuka. O piloto brasileiro fez a melhor volta em 1min31s713. Michael Schumacher e Kimi Raikkonen, os únicos que lutam pelo título da temporada, foram prejudicados pela chuva que caiu no final do treino deste sábado. O alemão da Ferrari obteve apenas o 14º tempo, enquanto o finlandês da McLaren larga em oitavo lugar. Os mais prejudicados com o mau tempo foram Ralf Schumacher, da Williams, e Jarno Trulli, da Renault. Os dois abortaram suas voltas e vão largar do box. A surpresa foi Cristiano da Matta, da Toyota, que vai largar na segunda fila, na terceira posição. Confira o grid do GP do Japão: 1) Rubens Barrichello (Ferrari) - 1min31s713 2) Juan Pablo Montoya (Williams) - 1min32s412 3) Cristiano Da Matta (Toyota) - 1min32s419 4)Olivier Panis (Toyota) - 1min32s862 5) Fernando Alonso (Renault) - 1min33s044 6) Mark Webber (Sauber) - 1min33s106 7) David Coulthard (McLaren) - 1min33s137 8) Kimi Raikkonen (McLaren) - 1min33s272 9) Jenson Button (BAR) - 1min33s474 10) Justin Wilson (Jaguar) - 1min33s558 11) Nick Heidfeld (Sauber) - 1min33s632 12) Heinz-Harald Frentzen (Sauber) - 1min33s896 13) Takuma Sato (BAR) - 1min33s924 14) Michael Schumacher (Ferrari) - 1min34s302 15) Ralph Firman (Jordan) - 1min34s771 16) Giancarlo Fisichella (Jordan) - 1min34s912 17) Jos Verstappen (Minardi) - 1min34s975 18) Nicolas Kiesa (Minardi) - 1min37s226 19) Ralf Schumacher (Williams) - sem tempo 20) Jarno Trulli (Renault) - sem tempo