Rubinho é pole nas 500 milhas de kart Rubens Barrichello larga, amanhã, na pole position da oitava edição da mais tradicional prova do kartismo brasileiro, as 500 Milhas de Kart da Granja Viana. Ele estabeleceu o tempo de 57s915, em uma única volta lançada, hoje à tarde. Correrão com ele no kart 72 Tony Kanaan, Felipe Giaffone e o vice-campeão da IRL, o inglês Dan Wheldon. Rubinho faz parte ainda da equipe do kart 71, que largará em quarto, com Kanaan, quem classificou o kart, Giaffone, Bia Figueiredo e o filho de Michael Andretti, Marco Andretti. "Estou orgulhoso desse resultado, esse kart de pouca potência (13 cavalos) exige mais técnica que arrojo. Acho que ajudou também o fato de eu ter experiência em pilotar com os pneus frios", afimou Rubinho, vencedor quatro vezes da corrida. No seu tempo de kartista, até 1988, os pneus eram superduros, como os usados nas 500 Milhas, e hoje o tempo para definição do grid foi o da segunda volta depois de deixar os boxes. "Os pneus estavam frios, ainda, não tinham aderência", explicou Juan Pablo Montoya, da Petrobras, décimo e último no treino que reuniu os dez mais rápidos nas baterias classificatórias para a definição do grid. O segredo para ser o mais veloz dentre os dez mais rápidos é deixar as rodas o máximo possível retas, diz Rubinho. "Quando você acelera com o volante virado, não transfere a mesma potência que se as rodas estão voltadas para a frente." Sua volta lançada foi um show dessa técnica sofisticada. Tudo isso com os pneus ainda frios porque eles atingiriam a temperatura ideal de aderência apenas na quinta volta e a cronometragem foi na segunda volta. Por esse motivo muitos tempos das duas baterias classificatórias para o top ten foram bem melhores que os da sessão que decidou os dez primeiros colocados. Mas largar na pole numa prova com cerca de 11 horas de duração não representa muito, segundo Rubinho. "Tem muita gente boa que não ficou entre os dez mas que na corrida estará bem preparada." Ele citou o time de Felipe Massa (25.º), Christian Fittipaldi (6.º) e o dois da Petrobras, além de jovens pilotos que correm de kart como "adversários duros" pela vitória. Massa e Christian reclamaram do motor. "Cerca de 95% da responsabilidade pelo tempo vem do motor e o nosso não é o melhor", afirmou o piloto da Nascar. "O nosso bichou, acho que foi bomba de combustível", contou Massa. Ao lado de Rubinho largará o kart 29 da Petrobras, pilotado por Sérgio Jimenez, que o classificou, com a marca de 58s155, Antonio Pizzonia, Mario Romancini e Montoya, que correrá também em dois karts. Como o colombiano, estava chateado. "Mexemos no acerto na tentativa de melhorar. Penso que teria sido mais interessante ficar como estávamos na primeira tomada de tempo", comentou Jimenez, um dos kartistas mais bem-sucedidos da história do kart no Brasil. O grupo de Roberto Pupo Moreno, Allan Helmeister, Nono Figueiredo, Matt Jaksol e Jader David conseguiu o 11.º tempo. A equipe de Ricardo Zonta, Rubens Carrapatoso, Tuka Rocha, Felipe Apezzato e Joaquim Leão vai largar em 32.º, enquanto Gil de Ferran, Helio Castro Neves e Osvaldo Negri Júnior, assessorado pelo mesmo time de Rubinho, sairá em 53.º. O terceiro colocado na tomada de tempo para o grid, o piloto Douglas Oi, foi desclassificado por irregularidades no motor e começa a prova, agora, em último. Amanhã haverá treino livre das 16 às 20h30 para os cerca de 300 pilotos dos 74 karts inscritos. A largada será à meia-noite. Se não chover a bandeirada ao vencedor está prevista para as 10h30 de domingo. Os ingressos para as 500 Milhas podem ser adquiridos na bilheteria do kartódromo e custam R$ 40,00. A TV Bandeirantes e a BandSports transmitem a prova a partir das 23h30 e vão até 0h30. Depois, flashes e a chegada.