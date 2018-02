Rubinho e Schumacher inventam pratos Rubens Barrichello e Michael Schumacher mostraram seus dotes culinários nesta quinta-feira, num evento promocional de um patrocinador da Ferrari. O desafio foi preparar um prato da cozinha italiana, os preferidos dos dois pilotos, sob a supervisão da ?chef? Megan Gale, na realidade uma modelo australiana. O brasileiro arriscou fazer um tortellini ao molho pomodoro; o alemão optou por um lingüine alho e óleo. Ninguém fez comentários sobre o desempenho da dupla na cozinha, mas, com os pratos prontos e degustados, não faltaram sorrisos. As ?criações? dos pilotos estão sendo servidas neste fim de semana em 16 restaurantes italianos de Melbourne. Preparadas, claro, por profissionais de cozinha. É que Rubinho e Schumacher agora só se concentram no GP. Além disso, os clientes não correrão o risco de ter o paladar agredido.