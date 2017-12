Rubinho é segundo em treino livre O piloto brasileiro Rubens Barrichello (Ferrari) fez o segundo melhor tempo na primeira sessão de treinos livres realizada nesta sexta-feira, para o GP do Canadá de Fórmula 1, domingo, em Montreal. Barrichello marcou o tempo de 1:19.140 e ficou atrás apenas do escocês David Coulthard (McLarena), que marcou 1:18.763. O alemão Michael Schumacher (Ferrari) fez o terceiro tempo (1:19.166) e Mika Hakkinen (McLaren), o quarto, com 1:19.569. Os treinos oficiais para o GP do Canadá - a oitava etapa do Mundial de Pilotos - estão previstos para as 13 horas deste sábado. No domingo, a prova deve começar às 14 horas. Veja os tempos dos treinos livres desta sexta. 1 - David Coulthard (ESC) McLaren 1:18.763 2 - Rubens Barrichello (BRA) Ferrari 1:19.140 3 - Michael Schumacher (ALE) Ferrari 1:19.166 4 - Mika Hakkinen (FIN) McLaren 1:19.569 5 - Olivier Panis (FRAN) BAR 1:20.119 6 - Nick Heidfeld (ALE) Sauber 1:20.378 7 - Jarno Trulli (ITA) Jordan 1:20.513 8 - Kimi Raikkonen (FIN) Sauber 1:20.515 9 - Ralf Schumacher (ALE) Williams 1:20.665 10 - Juan Pablo Montoya (COL) Williams 1:20.822 11 - Heinz-Harald Frentzen (ALE) Jordan 1:20.909 12 - Pedro de la Rosa (ESP) Jaguar 1:21.046 13 - Jean Alesi (FRA) Prost 1:21.412 14 - Eddie Irvine (IRL) Jaguar 1:21.622 15 - Jacques Villeneuve (CAN) BAR 1:21.916 16 - Giancarlo Fisichella (ITA) Benetton 1:22.016 17 - Enrique Bernoldi (BRA) Arrows 1:22.337 18 - Luciano Burti (BRA) Prost 1:22.696 19 - Jenson Button (ING) Benetton 1:22.816 20 - Fernando Alonso (ESP) Minardi 1:32.967 21 - Tarso Marques (BRA) Minardi 1:35.472 22 - Jos Verstappen (HOL) Arrows sem tempo