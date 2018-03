Rubinho: "Erros da Ferrari não me incomodam" Se fosse realizado um levantamento entre quem acompanha as transmissões de Fórmula 1 para saber qual a pergunta que mais gostariam de fazer a Rubens Barrichello, com muita probabilidade a resposta seria: Por que a Ferrari erra só no seu carro? E foi essa a pergunta feita nesta quinta-feira ao brasileiro, já que na última etapa do Mundial, em Ímola, a escuderia da F1 mais eficiente nos pit stops se equivocou em uma das paradas de Rubinho e, na prova anterior, em pleno circuito de Interlagos, chegou ao cúmulo de deixar seu piloto sem gasolina quando liderava a corrida. "Em primeiro lugar, gostaria de dizer que me sinto uma pessoa com sorte na vida", disse Rubinho, para afastar, ao menos na sua visão, qualquer tentativa de lhe atribuírem a fama de azarado. "Depois quero dizer que poderia estar muito mais bronqueado que todos os brasileiros por conta das coisas que já aconteceram comigo, principalmente no GP do Brasil. Tinha a certeza de que ganharia aquela corrida, a pista estava ficando perfeita (seca) para o meu carro." Mas, ao mesmo tempo, comenta o piloto da Ferrari, não faz sentido lamentar sobre o que já se passou. "O importante é analisar tudo com calma, sem revolta, e compreender onde foi o erro para não ser cometido de novo", afirmou. Para depois, dar uma declaração surpreendente: "Pelo que entendi depois com a equipe, se o Michael Schumacher tivesse prosseguido na corrida de Interlagos ele também ficaria sem gasolina, o que quer dizer que não ocorre só comigo." Rubinho tem certeza de que, com ou sem erros, sua hora chegará: "Meu pai sempre me disse que comecei muito jovem tudo o que fiz. Este é meu quarto ano na Ferrari, estou felicíssimo, não fui campeão do mundo ainda, mas chego lá. Os erros da Ferrari não me incomodam." Boas perspectivas - O outro brasileiro que começa a disputar nesta sexta-feira o GP da Espanha é Cristiano da Matta, da Toyota. "Esta é, de longe, a pista que mais conheço desde que vim para a Fórmula 1", comentou. "Fizemos aqui boa parte da nossa pré-temporada e vimos que o TF103 se adapta bem ao circuito. Além disso, completei 230 voltas (cerca de 1.100 quilômetros) em Mugello, semana passada, testando pneus para a corrida de Barcelona." Esses fatores fazem do GP da Espanha a etapa de maior expectativa para Cristiano da Matta. "Recebi a bandeirada nas três últimas provas. Tenho razões para acreditar que aqui poderemos chegar ao fim com uma boa colocação", previu o brasileiro.