Rubinho espera pontuar em Abu Dabi antes do GP Brasil O brasileiro Rubens Barrichello não vive boa fase na Fórmula 1. Sem pontuar há dez provas - ficou em nono no GP do Canadá, no dia 12 de junho -, o piloto da Williams já reclamou diversas vezes do seu carro publicamente. Assim, no GP de Abu Dabi, que será disputado no próximo domingo, ele espera evolução da equipe para poder voltar a ficar entre os dez primeiros em uma corrida.