Rubinho evita falar sobre seu futuro Quase que indiferente a tudo o que se fala a respeito do seu futuro, Rubens Barrichello disse nesta quinta-feira, na pista de Fiorano, onde treinou com a Ferrari, que neste momento sua preocupação é outra. "Estou pensando apenas nos testes da minha equipe e na próxima corrida. Não é o momento de discutir contratos." Sobre a proposta da Toyota, que estreará na Fórmula 1 na próximo Mundial, o piloto brasileiro também desconversou. "Que eu saiba não houve convite algum." Ao atender a reportagem da Rádio e Televisão Italiana (RAI), Rubinho se esquivou de responder às perguntas sobre sua permanência na Ferrari. Que piloto seria o ideal para correr ao lado de Michael Schumacher foi uma das questões da jornalista italiana. "Prefiro não responder", afirmou o brasileiro. Barrichello preferiu concentrar sua atenção em outros aspectos, como o da resistência dos carros italianos, hoje em xeque, em razão da quebra de Schumacher no GP de San Marino e dele próprio na Espanha. "É para isso que estamos aqui, treinando. Quando acontece alguma coisa posso apenas garantir que não é por falta de trabalho." Segundo explicou o piloto brasileiro, os problemas enfrentados por ele e o companheiro nas últimas provas são independentes, por isso não existe nenhuma razão para se questionar a resistência do modelo F2001. "Com o Michael, em Ímola, foi uma roda que criou dificuldades, enquanto comigo em Barcelona, uma suspensão quebrou." Rubinho completou 110 voltas nesta quinta-feira em Fiorano, sendo a melhor em 59s672 - marca considerada muito boa.