Rubinho fará testes com carro novo Depois de passar pelas mãos de Michael Schumacher, o novo carro da Ferrari será avaliado pelo brasileiro Rubens Barrichello. Rubinho deverá andar com o F2002 pela primeira vez nesta sexta-feira. Os testes prosseguirão até sábado e ao final, o brasileiro vai dar sua opinião sobre se o carro está pronto ou não para a estréia no dia 3 de março, abertura do Mundial. Rubinho terá uma missão difícil pela frente. Em três de testes, Schumacher quebrou duas vezes o recorde da pista, cravando no seu melhor desempenho, o tempo de 58s 378. Apesar dos ótimos resultados, a escuderia ainda não está completamente convencida se deve ou não arriscar a colocar o carro na pista já para a primeira etapa da temporada.